Kocaelispor Liderliğini Sürdürdü

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçları sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, sahasında Boluspor'u 2-1 yendi.
Kocaelispor, evinde Adanaspor'u 2-0 yenerek 29 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Yeni Malatyaspor'u ağırladığı mücadeleyi 2-0 kazanan Teksüt Bandırmaspor ise 28 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Kocaelispor-Adanaspor: 2-0
Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler- Manisa FK: 3-2
Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 4-0
Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK: 0-1
Central Hospital Ümraniyespor- Gençlerbirliği: 3-3
MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1
Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-2
Solwie Energy Fatih Karagümrük- Esenler Erokspor: 1-0
Sakaryaspor-Boluspor: 2-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|14
|9
|2
|3
|21
|14
|7
|29
|2.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|14
|8
|4
|2
|21
|12
|9
|28
|3.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|14
|8
|3
|3
|30
|14
|16
|27
|4.ERZURUMSPOR
|14
|8
|1
|5
|19
|11
|8
|25
|5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|14
|6
|4
|4
|18
|15
|3
|22
|6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|14
|5
|6
|3
|19
|15
|4
|21
|7.BOLUSPOR
|14
|6
|3
|5
|17
|13
|4
|21
|8.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|14
|6
|2
|6
|22
|16
|6
|20
|9.MKE ANKARAGÜCÜ
|14
|6
|2
|6
|19
|14
|5
|20
|10.AHLATCI ÇORUM FK
|14
|5
|5
|4
|16
|15
|1
|20
|11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|14
|5
|4
|5
|23
|22
|1
|19
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|14
|5
|4
|5
|14
|15
|-1
|19
|13.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|14
|5
|4
|5
|16
|18
|-2
|19
|14.ESENLER EROKSPOR
|14
|5
|3
|6
|21
|19
|2
|18
|15.ŞANLIURFASPOR
|14
|5
|3
|6
|21
|22
|-1
|18
|16.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|14
|4
|6
|4
|14
|15
|-1
|18
|17.MANİSA FK
|14
|5
|2
|7
|18
|19
|-1
|17
|18.SAKARYASPOR
|14
|4
|5
|5
|18
|20
|-2
|17
|19.ADANASPOR
|14
|1
|5
|8
|11
|31
|-20
|8
|20.YENİ MALATYASPOR
|14
|0
|0
|14
|6
|44
|-38
|-3
15. hafta
13.30 Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Yeni Malatyaspor-Kocaelispor (Yeni Malatya)
16.00 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Teksüt Bandırmaspor (Iğdır Şehir)
8 Aralık Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Uğur Okulları İstanbulspor (Aktepe)
16.00 Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Eryaman)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)
9 Aralık Pazartesi:
20.00 Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor (Esenler Erokspor)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor (Diyarbakır)
Son Dakika › Spor › Kocaelispor Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
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