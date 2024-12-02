Kocaelispor Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor Liderliğini Sürdürdü

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta sonuçları, Kocaelispor'un liderliğini devam ettirdiğini gösterdi.

02.12.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçları sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, sahasında Boluspor'u 2-1 yendi.

Kocaelispor, evinde Adanaspor'u 2-0 yenerek 29 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Yeni Malatyaspor'u ağırladığı mücadeleyi 2-0 kazanan Teksüt Bandırmaspor ise 28 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Kocaelispor-Adanaspor: 2-0

Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler- Manisa FK: 3-2

Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 4-0

Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK: 0-1

Central Hospital Ümraniyespor- Gençlerbirliği: 3-3

MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1

Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-2

Solwie Energy Fatih Karagümrük- Esenler Erokspor: 1-0

Sakaryaspor-Boluspor: 2-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR149232114729
2.TEKSÜT BANDIRMASPOR148422112928
3.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK1483330141627
4.ERZURUMSPOR148151911825
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK146441815322
6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ145631915421
7.BOLUSPOR146351713421
8.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR146262216620
9.MKE ANKARAGÜCÜ146261914520
10.AHLATCI ÇORUM FK145541615120
11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR145452322119
12.GENÇLERBİRLİĞİ145451415-119
13.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR145451618-219
14.ESENLER EROKSPOR145362119218
15.ŞANLIURFASPOR145362122-118
16.AMED SPORTİF FAALİYETLER144641415-118
17.MANİSA FK145271819-117
18.SAKARYASPOR144551820-217
19.ADANASPOR141581131-208
20.YENİ MALATYASPOR140014644-38-3
Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.

15. hafta

7 Aralık Cumartesi:

13.30 Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Yeni Malatyaspor-Kocaelispor (Yeni Malatya)

16.00 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Teksüt Bandırmaspor (Iğdır Şehir)

8 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Uğur Okulları İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Eryaman)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor (Esenler Erokspor)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor (Diyarbakır)

Kaynak: AA

Sakaryaspor, Adanaspor, Boluspor, Trendyol, Futbol, Yaşam, Spor, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
09:40 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm
09:32 Berke’den, “8 kere su içti“ diyen Okan Buruk’a beklenmeyen yanıt Berke'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt
09:11 Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi değişti Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti
08:58 Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı
08:56 Bakırköy’de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 23:56:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaelispor Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.