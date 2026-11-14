Kocaelispor maçı hazırlığında Fenerbahçe'de Asensio ve Ake antrenmanda yer almadı - Son Dakika
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Kocaelispor maçı hazırlığında Fenerbahçe'de Asensio ve Ake antrenmanda yer almadı

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Kocaelispor maçı hazırlığında Fenerbahçe\'de Asensio ve Ake antrenmanda yer almadı
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Kocaelispor maçı hazırlığında Fenerbahçe\'de Asensio ve Ake antrenmanda yer almadı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesi ikinci antrenmanını yaptı. Can Bartu Tesisleri'nde Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda sakatlıkları süren Asensio ve Ake yer almadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, salonda yapılan core çalışmasıyla idmana başladı. Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Kocaelispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA
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