Üye Girişi
Kocaelispor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika

Kocaelispor-MKE Ankaragücü maçının ardından

15.01.2022 22:44

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Kocaelispor'un Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, transferlerinin geldiğinde daha başarılı bir takıma döneceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Kocaelispor'un Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, transferlerinin geldiğinde daha başarılı bir takıma döneceklerini söyledi.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sporcularının onurlu bir mücadele verdiğini, başarısız skorların ruhsal olarak herkesi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Olumsuzlukların geçici olduğunu düşündüklerini ifade eden Akçay, "Mağlubiyetlerimize baktığımızda kritik anlarda ve bazı hatalardan kaynaklı durumlardan oluşuyor. Daha iyi olacak mıyız? Evet, transferlerimiz geldiğinde daha başarılı bir takıma döneceğiz. Oyuncuların sahadaki tavırları bunu gösteriyor. Üzgünüz, kendi evimizde taraftarımızın önünde yenilmek hoş bir durum değil. Daha iyisini yapmalıyız." diye konuştu.

Akçay, Süper Lig'e çıkmak için uğraştıklarını ancak psikolojik olarak baskı altında olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Eğer camia bizim gitmemizle çok mümkün olan her şeyi çözecekse niye gitmeyelim? Gideriz tabi, ne var bunda. Biz yönetimlerin önünü açarız. Dolayısıyla taraftarımızın şampiyonlukla ilgili geliştirdiği beklenti onları ruhsal olarak olumsuz etkiliyor. Bence 'Biraz daha sağduyu' diyorum."

Mustafa Dalcı: "İlk yarı 1-0 içeriye girseydik, ikinci yarı daha farklı olabilirdi"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı da rakiplerinin iyi mücadele verdiğini, zor bir maç oynayacaklarını bildiklerini söyledi.

Oyuncularının harfiyen söylediklerini yerine getirdiğini aktaran Dalcı, "Golü yedikten sonra biraz moral bozukluğu oldu. Belki ilk yarı 1-0 içeriye girseydik, ikinci yarı daha farklı bir sonuç olabilirdi. Onlar da iyi mücadele verdi." şeklinde konuştu.

Dalcı, büyük camialarda hoca göndermenin doğru olmadığını savunarak, "Büyük camialar birlikteliği sağladıklarında çok ciddi güce sahip olduklarını bilmek lazım. Mustafa Reşit Akçay hocamız değerli bir hoca." ifadelerini kullandı.

Kocaelispor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Kocaelispor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Kocaelispor-MKE Ankaragücü maçının ardından

YORUMLAR
500

Mustafa Reşit Akçay, MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kocaelispor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika Spor


Rıdvan Dilmen anlattı, Erbatur Ergenekon şaştı kaldı Rıdvan Dilmen anlattı, Erbatur Ergenekon şaştı kaldı         
23:19
Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin         
22:24
Hafif ticari araç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Hafif ticari araç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
18:42
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı         
15:50
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü         
10:10
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
23:18 Rıdvan Dilmen anlattı, Erbatur Ergenekon şaştı kaldı
23:10 Şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'ya Mustafa Sandal'dan destek
22:53 Oktay Kaynarca müjdeyi verdi: Yeni bir projem var
22:52 İsmail Kartal'dan eski dostu hakkında yöneltilen soruya manidar yanıt: Boş kağıda imza attım
22:24 Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin
22:12 Kazakistan'da Nazarbayev'in iki damadı da istifa etti
22:07 Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
21:56 Fenerbahçe'de Altay'dan sonra Berke de sakatlandı
21:24 Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri tepki topladı
21:22 Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 23:38:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement