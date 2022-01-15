Kocaelispor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Kocaelispor'un Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, transferlerinin geldiğinde daha başarılı bir takıma döneceklerini söyledi.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sporcularının onurlu bir mücadele verdiğini, başarısız skorların ruhsal olarak herkesi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Olumsuzlukların geçici olduğunu düşündüklerini ifade eden Akçay, "Mağlubiyetlerimize baktığımızda kritik anlarda ve bazı hatalardan kaynaklı durumlardan oluşuyor. Daha iyi olacak mıyız? Evet, transferlerimiz geldiğinde daha başarılı bir takıma döneceğiz. Oyuncuların sahadaki tavırları bunu gösteriyor. Üzgünüz, kendi evimizde taraftarımızın önünde yenilmek hoş bir durum değil. Daha iyisini yapmalıyız." diye konuştu.

Akçay, Süper Lig'e çıkmak için uğraştıklarını ancak psikolojik olarak baskı altında olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Eğer camia bizim gitmemizle çok mümkün olan her şeyi çözecekse niye gitmeyelim? Gideriz tabi, ne var bunda. Biz yönetimlerin önünü açarız. Dolayısıyla taraftarımızın şampiyonlukla ilgili geliştirdiği beklenti onları ruhsal olarak olumsuz etkiliyor. Bence 'Biraz daha sağduyu' diyorum."

Mustafa Dalcı: "İlk yarı 1-0 içeriye girseydik, ikinci yarı daha farklı olabilirdi"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı da rakiplerinin iyi mücadele verdiğini, zor bir maç oynayacaklarını bildiklerini söyledi.

Oyuncularının harfiyen söylediklerini yerine getirdiğini aktaran Dalcı, "Golü yedikten sonra biraz moral bozukluğu oldu. Belki ilk yarı 1-0 içeriye girseydik, ikinci yarı daha farklı bir sonuç olabilirdi. Onlar da iyi mücadele verdi." şeklinde konuştu.

Dalcı, büyük camialarda hoca göndermenin doğru olmadığını savunarak, "Büyük camialar birlikteliği sağladıklarında çok ciddi güce sahip olduklarını bilmek lazım. Mustafa Reşit Akçay hocamız değerli bir hoca." ifadelerini kullandı.