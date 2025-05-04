Kocaelispor Şampiyonluk Kutlaması Hazırlığında

Trendyol 1. Lig'in şampiyonu Kocaelispor, 11 Mayıs'ta Ankara Keçiörengücü ile ligin son maçına çıkacak, ardından kupa kaldırıp kutlama yapacak. Körfez ekibi maç ve kutlama programıyla ilgili bilet fiyatlarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor'da sezon sonu kutlama programı açıklandı. Ligi 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda Ankara Keçirengücü ile oynayacağı karşılaşmayla noktalayacak olan Körfez ekibi, maçın ardından kupasını kaldıracak ve saat 19.00'da şampiyonluğu taraftarıyla birlikte kutlayacak.

Maç ve kutlama bilet fiyatları açıklandı

Maçın ve şampiyonluk kutlamasının bilet fiyatlarını Kocaelispor Kulübü sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Numarası Alt VIP 441 TL, Numaralı Üst VIP 241 TL, Doğu Maraton Alt 189 TL, Doğu Maraton Üst 89 TL, Güney ve kuzey kale arkaları alt bloklar 66 TL, güney ve kuzey kale arkaları üst bloklar ise 41 TL'den yarın (pazartesi) sabah satışa çıkarılacak.

Ünlü sanatçılar kutlamada yer alacak

Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarında ise ünlü isimler konser verecek. Kutlamada; hemşehrileriyle birlikte kutlamaya yapacak olan ünlü sanatçı Demet Akalın, bu sezon tribünlerde her maç 'Tiryakinim' isimli şarkısı seslendirilen Bayhan, Ferman Akgül, Madrigal, Mary Jane ve MC Ersin sahne alacak. - KOCAELİ