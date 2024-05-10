Kocaelispor, Süper Lig'e yükselmek için doğrudan final oynamayı hedefliyor - Son Dakika
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Kocaelispor, Süper Lig'e yükselmek için doğrudan final oynamayı hedefliyor

Kocaelispor, Süper Lig\'e yükselmek için doğrudan final oynamayı hedefliyor

Trendyol 1. Lig'de play-off hattını garantileyen Kocaelispor, son hafta mücadelesinde Sakaryaspor'u yenerek doğrudan play-off finali oynamaya hak kazanmayı hedefliyor. Kulüp başkanı Recep Durul, takımın başarılı olacağına inandıklarını ve Süper Lig'e çıkacaklarını belirtti.

10.05.2024 11:35
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Trendyol 1. Lig'de play-off hattını garantileyen Kocaelispor, doğrudan final oynayarak Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Ligde geride kalan 33 haftada topladığı 55 puanla 6. sırada yer alan Körfez ekibi, son hafta mücadelesinde sıralamadaki rakibi Sakaryaspor'la yarın sahasında karşılaşacak.

Kocaelispor, Sakaryaspor'u yenmesi, sıralamadaki diğer rakipleri Bodrum FK ile Ahlatcı Çorum FK'nin de puan kaybetmesi durumunda ligi 3. tamamlayarak doğrudan play-off finali oynamaya hak kazanacak.

Yeşil-siyahlılar, play-off finalinde karşısına çıkacak rakibini de yenerek Trendyol Süper Lig'e çıkmak istiyor.

"Camiamızın genlerinde başarı var"

Kulüp başkanı Recep Durul, AA muhabirine, yarın sahalarında Sakaryaspor'la önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Sakaryaspor'u mağlup etmeleri durumunda sıralamadaki rakipleri de puan kaybederse ligi 3. tamamlayabileceklerini ifade eden Durul, bu durumda doğrudan play-off finali oynayacakları için 18 günlük aranın avantaj sağlayabileceğini kaydetti.

Durul, sıralamada 3. olamamaları halinde ise turnuva mantığında ilerleyeceklerini dile getirerek, "Her maç ayrı ayrı değerlendirilecek. Sakaryaspor maçı bizim için bir derbi maçı. Ezeli rekabet ancak bunu zihnimizden çıkararak normal lig maçı olarak oynayacağız. Kazandıktan sonra da 3. olmayı bekleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Sıralamadaki rakipleri Bodrum FK ile Ahlatcı Çorum FK'nin de zorlu rakiplerle mücadele edeceğini aktaran Durul, şöyle devam etti:

"Herkes herkesi yenebiliyor. Sonuncu takım, şampiyon olacak takımı yenebiliyor. İşte gördük; Tuzlaspor deplasmanda Sakaryaspor'u yendi, Ahlatcı Çorum FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a puan kaybetti. Ahlatcı Çorum FK, bu hafta Boluspor'la oynayacak. Boluspor'un da play-off iddiası var. Onlar da Ahlatcı Çorum FK'yi yenmek için her şeyi yapacaktır. Göztepe de Bodrum FK'yle oynayacak. Göztepe 1. olmak, Bodrum FK de 3. olmak için mücadele edecek. Bu skorlar değişkenlik gösterebiliyor. Saha, hakem, taraftar performansı gibi birçok unsuru bir araya getirdiğinizde değişkenlik olabilir."

Durul, Sakaryaspor'la sahalarında karşılaşacakları için taraftar avantajına sahip olduklarını belirterek, "Sadece futbolcular, hocamız, bizler değil, bütün şehir bu takımın şampiyon olmasını istiyor. Bizim ligimizde en çok hangi taraftar, şehir istiyor diye baktığımızda en güçlü şehir Kocaeli olarak gözüküyor. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Sonuçlar ne olursa olsun play-off'tan da olsa şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Bu hedefe kilitlendiklerini vurgulayan Durul, "Büyük bir camiayız. Camiamızın, taraftarımızın genlerinde başarı var. ya zirvede oluruz ya da kendimizi yaşamış saymayız. İnanmışlık düzeyi bizde çok yüksektir. Başaracağız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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