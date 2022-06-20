Kolombiya'da düzenlenecek olan U20 Dünya Şampiyonası'na böyle hazırlanıyor (EK) - Son Dakika
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Kolombiya'da düzenlenecek olan U20 Dünya Şampiyonası'na böyle hazırlanıyor (EK)

20.06.2022 10:31

- Kolombiya'da düzenlenecek olan U20 Dünya Şampiyonası'na böyle hazırlanıyor Dünya üçüncüsü Bilecikli milli atlet Orçun Ünalan; "Kolombiya'da iyi bir derece koşmak, final görmek istiyorum" "Hedefim Dünya Şampiyonası'na gitmek" Milli atlet Orçun Ünalan'ın antrenörü Mert Moralı;

- Kolombiya'da düzenlenecek olan U20 Dünya Şampiyonası'na böyle hazırlanıyor

Dünya üçüncüsü Bilecikli milli atlet Orçun Ünalan;

"Kolombiya'da iyi bir derece koşmak, final görmek istiyorum"

"Hedefim Dünya Şampiyonası'na gitmek"

Milli atlet Orçun Ünalan'ın antrenörü Mert Moralı;

"Orçun'la 8 yıl önce Bozüyük'te bir okul yarışlarına tanıştık"

BİLECİK - Fransa'da düzenlenen Gymnasiade Atletizm Yarışması'nda 100 metrede dünya üçüncüsü olan milli sporcu Orçun Ünalan, Kolombiya'da düzenlenecek U20 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Fransa'nın Caen kentinde Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Gymnasiade Yarışları'nda erkekler 100 metre mücadelesinde Bilecikli milli atlet Orçun Ünalan, 10.68'lik derecesiyle dünya üçüncüsü oldu. Bronz madalya kazanarak Türk Bayrağını gönderen çektiren Ünalan, Gymnasiade tarihinde Türkiye'ye 100 metrede madalya getiren ilk isim olarak kayda geçti. Ünalan, Turkcell Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 100 metreyi 10,54 saniye ile koşarak hem Türkiye Şampiyonu oldu. Hem de Kolombiya'daki U20 Dünya Şampiyonası barajını geride bırakarak katılmaya hak kazandı.

"Kolombiya'da iyi bir derece koşmak, final görmek istiyorum"

Ağustos ayında Kolombiya düzenlenecek U20 Dünya Şampiyonası'na Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi stadından hazırlanan Bozüyük Fen Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi milli atlet Orçun Ünalan, haftanın 5 günü antrenman yaptığını söyledi. Ünalan, "8 yıl önce atletizme 5'inci sınıftayken antrenörüm Mert Moralı sayesinde başladım. Gymnasiade 2022'de liseler arasında 100 metrede 10.68'lik dereceyle dünya üçüncüsü oldum. Bu derece Türk atletizminin ilk 100 metre madalyasıydı Gymnasiade'de ki. Türkiye'de 50 metre rekoruyla Balkan'da Şampiyon olurken, aynı zamanda 100 metrede Türkiye rekoru kırdım yıldızlar kategorisinde. Turkcell Türkiye Şampiyonası'nda 100 metreyi 10,54 saniye ile koşarak hem Türkiye Şampiyonu oldum, hem de Kolombiya'daki U20 Dünya Şampiyonası barajını geride bırakarak katılmaya hak kazandım. Ona hazırlanıyorum şuan. Orada iyi bir derece koşmak, final görmek istiyorum" dedi.

"Hedefim Dünya Şampiyonası'na gitmek"

Hedefinin Dünya Şampiyonası olduğunu anlatan Ünalan; "Herkes gibi bende olimpiyatlara katılmak isterim ama öncelikle gerçekçi konuşmak gerekirse ilk olarak Dünya Şampiyonasına gitmek. Dünya şampiyonasında yarı final, final koşarak ardından olimpiyata gitmek. Orada yarı final, final koşmak. Ondan sonra dereceler geleceğine inanıyorum ben, madalyalar gelebileceğine inanıyorum" dedi.

"Orçun'la 8 yıl önce Bozüyük'te bir okul yarışlarına tanıştık"

Milli atlet Orçun Ünalan'ın antrenörü Mert Moralı ise, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde spor antrenörlüğü görevini yürüttüğü anlatarak, "Orçun'la 8 yıl önce Bozüyük'te bir okul yarışlarına katılmıştık. Erzurum'da yapılacak olan bir yarışmaya götürmek için bayrak takımında ilk defa yer aldı. Orada da iyi bir derece koşmuştu yine. İlk öyle başladı. Yaklaşık 4,5 yıl yıldızlar seviyesine kadar hazırlıklarımız sürdü. İlk yıldızlarında da iyi bir derece koşarak hem Türkiye şampiyonu oldu, hem de 50 metre Türkiye rekoru kırdı. Üzerinden Balkan şampiyonlarına katıldı. Balkan şampiyonlarında yine Türkiye rekorları ve Balkan Şampiyonları da var. En son geçtiğimiz haftalarda liseler arsı Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası'nda da 100 metre en iyi derece 10.68 koşarak dünya 3'üncüsü oldu. Şimdi Erzurum'da yapılan Bayrak Kupa Yarışmaları var onlara katılacağız. Daha sonra tabi en büyük hedefimiz Ağustos ayında yapılacak olan Kolombiya'da ki Dünya Gençler Şampiyonası. İnşallah orada bu yıl final görebilirsek madalya olmasa da final görebilirsek, seneye de gençlerde yarışıyoruz. İnşallah seneye de madalya ile dönmek tek isteğimiz" dedi.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kolombiya'da düzenlenecek olan U20 Dünya Şampiyonası'na böyle hazırlanıyor (EK) - Son Dakika

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