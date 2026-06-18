Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 Yendi - Son Dakika
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Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 Yendi

Kolombiya, Özbekistan\'ı 3-1 Yendi
18.06.2026 07:26
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Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1'le geçerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Stat: Azteca

Hakemler: Anthony Taylor, Adam Nunn, Gary Beswick (İngiltere)

Özbekistan: Yusupov, Khusanov, Ashurmatov (Dk. 77 Orozov), Nasrullaev (Dk. 46 Sayfiyev), Abdullaev, Karimov, Mozgovoy, Şukurov, Urunov (Dk. 46 Khamdamov), Fayzullaev (Dk. 77 Amonov), Shomurodov (Dk. 90+3 Sergeev)

Kolombiya: Vargas, Munoz, Lucumi, Puerta (Dk. 80 Rios), Mojica, Sanchez, Rodriguez (Dk. 72 Campaz), Arias (Dk. 90+3 Castano), Lerma, Diaz (Dk. 90+3 Gomez), Suarez (Dk. 80 Hernandez)

Goller: Dk. 40 Munoz, Dk. 65 Diaz, Dk. 90+9 Campaz (Kolombiya), Dk. 60 Fayzullaev (Özbekistan)

Sarı kart: Dk. 7 Mojica (Kolombiya), Dk. 34 Khusanov (Özbekistan)

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, ilk maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Özbekistan'da RAMS Başakşehir oyuncuları Shomurodov ve Fayzullaev ile Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de çıktı.

Başakşehir futbolcusu Fayzullaev, Özbekistan'ın maçtaki tek golünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 Yendi - Son Dakika

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