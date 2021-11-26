Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi dev takımlar bekliyor! İşte play-off'da karşımıza çıkabilecek olası rakipler
26.11.2021 01:20
Fenerbahçe, Olympiakos'a 1-0 yenilerek Avrupa Ligi'ne veda etti. Yoluna, Konferans Ligi'nde devam edecek temsilcimiz buraya play-off turundan katılacak. Konferans Ligi'nde gruplarını 2. sırada bitiren takımlardan biriyle play-off oynayacak sarı-lacivertlileri, zor rakipler bekliyor.
Fenerbahçe, Yunanistan'da Olympiakos'a son dakikada yediği golle mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler grubunda 3. olarak Konferans Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı.
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Play-off turunda Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlarla son 16'ya kalmak için mücadele edecek sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında ise güçlü ekiplerin olması dikkat çekiyor. Konferans Ligi'nde grup aşaması maçları henüz tamamlanmadı ancak şu anda grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında sarı-lacivertlilerin olası rakipleri şöyle:
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