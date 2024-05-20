Konya\'da 3. Uluslararası Konya Yarı Maratonu Heyecanı

Spor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Spor Konya Projesi çerçevesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Konya Yarı Maratonu dolayısıyla Konya'nın kalbi sporla atacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyük organizasyonlar ve spor altyapısıyla bir spor şehri haline gelen Konya'da, 3. Uluslararası Konya Yarı Maratonu heyecanının 26 Mayıs Pazar günü yaşanacağını hatırlattı.

Başkan Altay tüm sporseverleri davet etti

Sağlıklı yaşamı ve sporu teşvik etmek amacıyla düzenledikleri spor etkinliğinde katılımcıların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Konya'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacağını kaydeden Başkan Altay, "Kayıt ücretlerini bu yıl da SOBE, DOSD ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ne aktaracaktık fakat Gazze'de yaşananlardan dolayı bu yıl tüm gelirlerimizi Gazze'deki kardeşlerimizin ihtiyacını gidermek için kullanacağız. Böylece tüm katılımcılar iyiliğin bir parçası olacak. Ben, tüm sporseverleri Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na kayıt yaptırarak bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarı Maraton ve 10 Kilometre Koşusu MKM önünden, Halk Koşusu Kültürpark'tan başlayacak

Spor Konya Projesi çerçevesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek organizasyon; 21 kilometrelik Yarı Maraton, 10 Kilometre Koşusu ve Halk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi önünde saat 09.10'da Yarı Maraton'a; 09.15'te 10 Kilometre Koşusuna start verilecek. Halk Koşusu ise saat 13.30'da Kültürpark önünden başlayacak.

Kayıtlar "Konyayarimaraton.com"da

"Hareketin Merkezinde Ol" ve "Koşmak için Engel Yok" sloganlarıyla aktif bir yaşam tarzının öneminin vurgulandığı Uluslararası Konya Yarı Maratonu kayıt formuna "konyayarimaraton.com" adresinden ulaşılabiliyor. - KONYA