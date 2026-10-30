Konya'da 4-0 kazanan Galatasaray, ligde üst üste 4. maçını da galibiyetle bitirdi - Son Dakika
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Konya'da 4-0 kazanan Galatasaray, ligde üst üste 4. maçını da galibiyetle bitirdi

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Konya\'da 4-0 kazanan Galatasaray, ligde üst üste 4. maçını da galibiyetle bitirdi
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 4-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla liderliğini sürdürürken, Victor Osimhen ligdeki 9. golünü kaydetti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda oynadığı Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti ve puanını 25'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 25'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Üst üste 4. galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a mağlup olduktan sonra puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte sırasıyla Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarından 3 puanla ayrıldı. Aslan, ligde gelecek hafta Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

Victor Osimhen ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı

Galatasaray'ın ilk golünü Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 12. dakikasında Gabriel Sara'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. 27 yaşındaki futbolcu, ligde 9. golünü attı ve krallık yarışında zirveye yerleşti. Maça 11'de başlayan Nijeryalı futbolcu, 61. dakikada yerini Deniz Gül'e bıraktı.

Yunus Akgün 2. golünü attı

Sarı-kırmızılıların 2. golü Yunus Akgün'den geldi. Mücadelenin 28. dakikasında kullandığı köşe vuruşu sonrasında Aleksey Batrakov'un pasında topla buluşan Yunus'un ceza sahası sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0'a geldi. 26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki gol sayısını 2'ye yükseltti. Karşılaşmada 11'de yer alan Yunus Akgün'ün yerine 61. dakikada Leroy Sane oyun dahil oldu.

Aleksey Batrakov ligdeki ilk golünü kaydetti

Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol atan Rus futbolcu Aleksey Batrakov, Süper Lig'deki ilk gol sevincini Konya deplasmanında yaşadı. Maçın 49. dakikasında Gabriel Sara'nın, kendi yarı alanın solundan ara pasında topla buluşan Batrakov, sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0'a getirdi. Mücadeleye 11'de başlayan Aleksey Batrakov'un yerine 61. dakikada İlkay Gündoğan oyuna girdi.

Rafael Leao'dan ilk gol

Galatasaray'ın bu sezonki yeni transferlerinden Portekizli futbolcu Rafael Leao, ilk golünü Konyaspor ağlarına gönderdi. Karşılaşmanın 55. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Leao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 4-0 yaptı. Mücadeleye 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

Bitshiabu ilk kez forma giydi

Sarı-kırmızılıların, bu sezon Alman ekibi RB Leipzig'ten kiralık olarak kadrosunda kattığı Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, Konyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılılardaki ilk resmi maçına çıktı. Mücadelede yedeklerde yer alan Bitshiabu, 70. dakikada Davinson Sanchez'in yerine oyuna girdi. 21 yaşındaki futbolcu, müsabaka sonrasında da sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Ligde 4. kez kalesini gole kapattı

Galatasaray, Konyaspor karşısında hücumda etkili performans sergilerken, kalesinde de gol görmedi. Cimbom, bu müsabakayla birlikte Süper Lig'de 4. kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Aslan ligde geride kalan 10 hafta 12 gol yedi.

Uğurcan Çakır son anda çizgiden çıkardı

Müsabakanın 29. dakikasında Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, çok önemli bir kurtarışa imza attı. Dompe'nin ceza sahası içi sol tarafından ortasında kale önünde Toth'un kafa vuruşunda Eren Elmalı'dan seken meşin yuvarlağı, Uğurcan zor pozisyonda son anda çizgiden çelerek golü önledi.

Bu sezon 2. kez 4-0 kazandı

Galatasaray, Konyaspor maçıyla 2026-2027 sezonun 2. kez sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon daha önce ligin 2. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'yı 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Kaynak: İHA
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