Bu yıl Konya'da 5.'cisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunlarında Milli Sporcu Bediha Taçyıldız Kickboks'ta rakiplerini yenerek altın madalyaya uzandı. Daha öncede 5 Dünya ve 6 Avrupa şampiyonluğu bulunan Bediha Taçyıldız, sona eren şampiyonanın ardından Düzce'ye geldi. Düzce Gençlik Spor Müdürü İsa Yazıcı , Müdür Yardımcısı Gülay Ercan ve Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Birol Aksu ile birlikte Vali Atay'ı makamında ziyaret eden Taçyıldız, başarılı geçen şampiyona hakkında Atay'a bilgiler verdi.

Kaynak: İHA

Konya, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Vali Atay Şampiyon Taçyıldız'ı ağırladı - Son Dakika

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