Konya'da Yeşil Sertifikalı Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi İnşaatı Yüzde 80 Tamamlandı - Son Dakika
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Konya'da Yeşil Sertifikalı Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi İnşaatı Yüzde 80 Tamamlandı

Konya\'da Yeşil Sertifikalı Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi İnşaatı Yüzde 80 Tamamlandı
06.07.2025 11:41  Güncelleme: 11:43
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Selçuklu İlçe Belediyesi, Türkiye'nin ilk LEED sertifikalı spor tesisinin yapımını hızla sürdürüyor. 18 farklı spor branşında 680 sporcunun aynı anda faaliyet gösterebileceği merkez, çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı ve ilk yeşil (LEED) sertifikasına sahip spor tesislerinden biri olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni Konya'ya kazandırmak için çalışmalara hızla devam ediyor. Tesisin yapımı yüzde 80 oranında tamamlandı.

Spora ve gençliğe yatırımı her zaman önceleyen Selçuklu Belediyesi'nin bu alandaki en büyük yatırımlarından bir tanesi olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Her alanda örnek projeleri hayata geçiren Selçuklu Belediyesi, yatırımlarına Selçuklu vizyonuyla imza atmayı sürdürüyor. Bu anlayışla birçok ilki bünyesinde barındıran tesisin tamamlanması ile spor camiasına çok önemli bir altyapı kaynağı sağlanmış olacak. Dev spor tesisinin yapımında yüzde 80 oranında ilerleme sağlandı.

"Tüm sportif çalışmalarımızı taçlandıracak bir yatırıma imza atıyoruz"

Konya'nın ilk, Türkiye'nin de en kapsamlı spor tesislerinden biri olacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde yapım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak hem ülkeye hem de şehre katkı sunacak ve bugüne kadar ki sportif çalışmalarımızı taçlandıracak önemli bir yatırımı Konya'mıza kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimiz olan gençlere ve çocuklarımıza yatırım yapmak, onlara en iyi fiziki ortamları sunma noktasında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çerçevede projelendirilen spor yatırımımızla 18 farklı spor branşında aynı anda 680 ve 1 günde toplam 3 bin 360 sporcu spor yapma imkanına kavuşacak. Merkez ile gençlerimizin spora olan ilgisini arttırmak, daha fazla sayıda gencimizin, çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak ve bununla birlikte de uygulayacağımız ölçme ve değerlendirme programları sayesinde yeteneklerimizi keşfetmek hedeflerimiz arasında yer alıyor. Tabii bu noktada en büyük amacımız buralardan olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. İnşallah bu merkezimiz hem ülkemizin spor altyapısına katkı sunacak hem de buradan nice başarılı sporcular elde edecekleri başarılarla göğsümüzü kabartacak. Sporu ve gençlerimizi düşünürken çevreye ve doğaya karşı duyarlı tesisler üretmeye ayrıca dikkat ediyoruz. Bu sebeple tesisimiz gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlarken Türkiye'nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi olacak. Ayrıca merkez kendi enerjisinin yüzde 90'ını çatısında kurulacak olan güneş enerjisi panellerinden elde ederek yıllık 350 bin kw/saat enerji tasarrufu sağlayacak" dedi.

Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi donanımıyla dikkat çekiyor

23 bin 514 metrekare bina alanı ve 15 bin 630 metrekare açık saha alanı bulunan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde, 25 metreye 35 metre ve 25 metreye 12,5 metre ebatlarında 2 adet yüzme havuzu, hentbol ölçeğinde kapalı spor salonu, karate, judo, jimnastik, masa tenisi, güreş, satranç, tekvando, wushu, kickboks ve okçuluk branşlarına uygun spor salonları, fitness salonu, FİFA standartlarına uygun futbol sahası, Dünya Atletizm Birliği standartlarına uygun atletizm pisti, spor müzesi, spor mağazası, seminer salonu, VIP odası, kafeterya, idari birimler ve diğer ihtiyaç alanları yer alacak. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çevre, konya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konya'da Yeşil Sertifikalı Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi İnşaatı Yüzde 80 Tamamlandı - Son Dakika

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