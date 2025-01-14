Konya ve Trabzon Yarı Finalde

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Basketbolda 2025 Erkekler Federasyon Kupası çeyrek final müsabakalarında rakiplerini mağlup eden Konya Büyükşehir Belediyespor ve Trabzonspor yarı finalde karşılaşacak.

Ankara'daki TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan MKE Ankaragücü İkon Menkul-Konya Büyükşehir Belediyespor müsabakası büyük çekişmeye sahne oldu. İlk yarısının 48-48 sona erdiği maçın son bölümünde Konya ekibi farkı 6 sayıya kadar çıkarsa da Başkent temsilcisi farkı kapatarak skoru 101-101'e getirerek maçı uzatmaya götürdü.

Konya temsilcisi, uzatmaların son saniyesinde attığı basketle rakibini 115-114 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Konya Büyükşehir Belediyespor, Çayırova Belediyespor'u 81-64 mağlup eden Trabzonspor'un yarı finaldeki rakibi oldu.

Yarı finalin diğer maçında ise dün rakiplerini mağlup eden Haremspor ve Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek.

16 Ocak Perşembe günü oynanacak yarı final maçlarının ardından finale kalan ekipler, 18 Ocak Cumartesi günü kupa için karşı karşıya gelecek.

Yarı final ve final müsabakaları Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.