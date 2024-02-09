Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı Yarı Final İçin Avantaj Elde Etti

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı "Mavi Kelebekler", HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final turu ilk maçında, Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nü taraftarı önünde 39-32 mağlup ederek, yarı final için büyük bir avantaj elde etti.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde bu sezon çıktığı 14 maçı da kazanan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında, Ankara ekibi Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü ile Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da karşılaştı. Kupaya çeyrek final aşamasıyla beraber dahil olan Mavi Kelebekler, rakibi karşısında zorlansa da tecrübesiyle kazanmasını bildi ve maçtan galip ayrılan taraf oldu. Tuğba Ayyıldız ile Fatma Arı hakem ikilisinin düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısının sonunda soyunma odasına 25-15 önde giren Konyaaltı, maçı da 39-32 kazanarak rövanş maçı öncesi avantajı eline aldı. Bol gole sahne olan maçın en skorer oyuncusu Konyaaltı forması giyen ve 8 golle takımına katkı sağlayan Valeriia Baranik oldu.
Rövanş 13 Şubat'ta
Çift maçlı eliminasyon sistemiyle oynanan HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda, ilk maçın ardından gözlerin çevrileceği rövanş karşılaşmasına, 13 Şubat Salı günü saat 16.00'da Yenimahalle Belediyesi SK ev sahipliği yapacak. Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber, kupada yarı finale yükselen takım belli olacak. - ANTALYA
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