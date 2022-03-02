Konyaaltı Bisiklet Takımı ikinci oldu - Son Dakika
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Konyaaltı Bisiklet Takımı ikinci oldu

02.03.2022 13:11
Konyaaltı Bisiklet Takımı ikinci oldu

Konyaaltı Belediyespor Bisiklet Takımı, Bisiklet Federasyonu Türkiye Şampiyonası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda takımlar klasmanında ikinci oldu.

Konyaaltı Belediyespor Bisiklet Takımı, Bisiklet Federasyonu Türkiye Şampiyonası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda takımlar klasmanında ikinci oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2'nci Etap Puanlı Yol Yarışları Antalya'da düzenlendi. Ülke genelinden 90 sporcu ve 20 takımın katıldığı yarışmaya 5 sporcusuyla katılan Konyaaltı Belediyespor Bisiklet Takımı, takımlar klasmanında ikinci sırada yer aldı. Bireysel klasmanda ise kulüp sporcusu Orkun Akdemir üçüncülük madalyası kazandı.

"Başkan sporcuları ödüllendirdi"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yarışmada 2'nci olarak kürsüye çıkan Bisiklet Takımı ile bir araya gelerek sporcuları tek tek tebrik etti. Katıldıkları her organizasyondan başarıyla dönen sporcularıyla gurur duyduklarını belirten Esen, "Takımımız bir yarışmadan daha güzel bir sonuçla döndü ve göğsümüzü kabarttı. Bizleri en iyi şekilde temsil ediyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Takımla sohbet eden Başkan Esen, görüşmenin sonunda sporculara hediye verdi. - ANTALYA

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Konyaaltı, Bisiklet, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaaltı Bisiklet Takımı ikinci oldu - Son Dakika


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