Konyaspor Üç Yeni Transfer Yapacak - Son Dakika
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Konyaspor Üç Yeni Transfer Yapacak

Konyaspor Üç Yeni Transfer Yapacak

Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bulut, sol stoper, orta saha ve forvet mevkilerine üç yeni futbolcu transfer edeceklerini belirtti. Ayrıca genç futbolculara yönelik yatırımlarının da olduğunu söyledi.

06.09.2024 16:36
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Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Transferin son gününe kadar üç transfer yapacağız. Sol stoper, orta saha ve forvet mevkilerine futbolcular gelecek" dedi.

Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede yeşil-beyazlı ekip, 24 Haziran 2024 tarihinde başlayan transfer döneminde; Umut Nayir, Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan, Josip Calusic, Danijel Aleksic, Ufuk Akyol, Marko Jevtovic, Nikola Boranijasevic, Tunahan Taşcı ve Yavuz Aygün'ü renklerine bağladı.

Transfer sezonu hakkında açıklamalarda bulunan Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, ilk günden bu yana yoğun çalışma içerisinde olduklarını ifade etti. Adem Bulut, "İlk gün yani 24 Haziran'dan bu yana başkanımız Ömer Korkmaz ile futbol şubesi olarak, yoğun ve tempolu çalışmalarımız oluyor. Bugüne kadar takımımıza 12 ismi dahil ettik. Transfer sezonunun artık son virajına girmiş bulunuyoruz. Konyaspor'umuza üç transfer daha yapmayı planlıyoruz. Sol stoper, orta saha ve forvet mevkilerine yeni isimler katılacak. Yapacağımız transferler ile takımımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Gençlere yönelik yatırımlarımızı önemsiyoruz"

Genç futbolculara yönelik yaptıkları transfer politikasının önemine de değinen Bulut, "Transfer döneminde genç futbolculara yönelik yatırımlarımız da oldu. Son olarak Somaspor'un 21 yaşındaki sol beki Rıdvan Dönmez ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Genç futbolcumuzu Vanspor'a kiralık olarak gönderdik. Gün içerisinde resmi prosedürleri tamamlandı. Ayrıca genç futbolculardan Berke Çelik ve Mert Korkmaz ile sözleşme imzalayarak renklerimize bağladık. Bu iki genç futbolcumuzu 1922 Konyaspor'a kiralık verdik. Konyaspor yönetim kurulu olarak, gençlere yönelik yatırımlarımızı önemsiyoruz. Genç kardeşlerimizin ileride kulübümüze katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. O sebeple bu futbolcularımızın süre almasını ve maç temposunu yakalamasını istiyoruz. İnşallah daha iyi şekilde kulübümüze döneceklerine inanıyoruz" diye konuştu.

"Takımdan ayrılacak oyuncular var"

Adem Bulut, takımdan ayrılacakların da olacağını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Sokol Cikalleshi ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshettik. Ayrıca futbolcularımız Junior Sambou, İran ekibi Gol Gohar Sirjan'a, Emrehan Gedikli ise Belçika ekibi Kas Eupen'a sezon sonuna kadar kiralandı. Bu iki transferin gün içerisinde resmi prosedürlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Bir parantez de Niko Rak için açmak istiyorum. Niko Rak'ı transferin son gününe kadar süre alacağı bir takıma kiralamak istiyoruz. Şu an itibarıyla net bir takım ismi vermem doğru olmaz. Fakat Niko'nun süre almasını ve maç temposunu yakalamasını istiyoruz." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor Üç Yeni Transfer Yapacak - Son Dakika

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