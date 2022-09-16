Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i yol kenarında koşarken görenler şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i yol kenarında koşarken görenler şaşkınlık yaşadı

16.09.2022 20:46

Galatasaray'ın Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesi stat çevresinde trafik durdu. Maça geç kalma tehlikesi yaşayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, aracından inerek stada koşmaya başladı. Yol kenarında Özbek'i gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesinde Dursun Özbek'in objektiflere yakalanan görüntüsü gündem oldu.

DURSUN ÖZBEK TRAFİKTE SIKIŞTI KALDI

Konyaspor maçının biletlerini günler öncesinden tüketen Galatasaray taraftarı, NEF Stadı'nı hınca hınç doldurdu. Mücadele öncesi stat çevresinde büyük bir araç trafiği yaşanırken Başkan Dursun Özbek de bundan nasibini aldı. Trafikte mahsur kalan Özbek, karşılaşmaya yetişmek için aracından inmek zorunda kaldı.

Galatasaray maçı öncesi ilginç anlar! Yol kenarında koşan Dursun Özbek'i görenler gözlerine inanamadı

ARACINDAN İNEREK STADA KOŞTU

Aracını terk ederek yol kenarında koşmaya başlayan Dursun Özbek'i gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören anlar binlerce etkileşim aldı.

Galatasaray maçı öncesi ilginç anlar! Yol kenarında koşan Dursun Özbek'i görenler gözlerine inanamadı
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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i yol kenarında koşarken görenler şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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