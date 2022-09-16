Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesinde Dursun Özbek'in objektiflere yakalanan görüntüsü gündem oldu.
Konyaspor maçının biletlerini günler öncesinden tüketen Galatasaray taraftarı, NEF Stadı'nı hınca hınç doldurdu. Mücadele öncesi stat çevresinde büyük bir araç trafiği yaşanırken Başkan Dursun Özbek de bundan nasibini aldı. Trafikte mahsur kalan Özbek, karşılaşmaya yetişmek için aracından inmek zorunda kaldı.
Aracını terk ederek yol kenarında koşmaya başlayan Dursun Özbek'i gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören anlar binlerce etkileşim aldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i yol kenarında koşarken görenler şaşkınlık yaşadı - Son Dakika