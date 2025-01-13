Konyaspor, Ahmet Çalık\'ı Andı

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Konyaspor'da seremonisinde futbolcular ve Konyasporlu taraftarlar tarafından trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık anıldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile karşılaştıkları maçın seremonisinde Konyasporlu futbolcular, 3. yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'ı unutmadı. Futbolcular sahaya "Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık" yazılı pankartla çıktı.

Konyasporlu taraftarlar tarafından ise kale arkası tribününde "Doymadım Doyamadım" yazılı Ahmet Çalık pankartıyla koreografi yapıldı. - KONYA