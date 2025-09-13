Konyaspor, Alanyaspor'a Mağlup - Son Dakika
Konyaspor, Alanyaspor'a Mağlup

13.09.2025 23:45
Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, bireysel hataların mağlubiyeti getirdiğini ifade etti.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Corendon Alanyaspor maçının ardından, "Futbolda bu kadar bireysel hata yapıyorsanız bu mağlubiyet kaçınılmaz oluyor" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Onlar çok mücadele etti, kazanmak istediler ama onların kazandığından ziyade aslında bizim kaybettiğimiz bir maç oldu. Maalesef futbolda bu kadar bireysel hata yapıyorsanız bu mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. İlk yarı genelinde istediğimiz oyunu tam manasıyla sahaya yansıtamadık. Yine bunun oluşmamasında iki pozisyon hatası vardı ama daha çok bireysel hatalar, yine bazı oyun kurumlarında desteklerin yapılamaması ama her şeye rağmen ilk yarıya baktığımızda birkaç geçiş pozisyonu verdik. Yüzde 100 pozisyon galiba bir tane verdik. Ama bizim Ndao'yla iyi oynadığımız bir pozisyon vardı. Her şeye rağmen dengeli girebilirdik ama yediğimiz golde de ciddi çalışmamız gereken pozisyon hatası yaptık" ifadelerini kullandı.

"Birbirleriyle güçlü bağları olan bir takımız"

Bu maçtan alınacak derslerin olduğunu belirten Uçar, "Maç ekibiyle beraber yarın analiz edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Biz iyi bir takımız. Birbirleriyle güçlü bağları olan bir takımız. Mağlubiyetin üstesinden ne kadar üzülsek de yarın antrenmanda birbirimizle konuşup bu sonucun üstesinden geleceğiz. Haftaya Galatasaray maçımız var. Galatasaray maçına da en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

