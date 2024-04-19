Konyaspor, Alanyaspor ile 16. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaşacağı Alanyaspor ile 16. kez rakip olacak.
Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Konyaspor, yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılacak. Ligde Konyaspor 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyetle aldığı 36 puanla küme hattının 2 sıra üzerinde 15. sırada yer alıyor. Alanyaspor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 42 puanla 10. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de 16. randevu
Konyaspor ile Alanyaspor, yarın oynayacakla maçla Süper Lig tarihinde 16. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 15 müsabakada taraflar sahadan 6'şar kez galibiletle ayrılırken, iki takımın 3 maçında ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 26 gol sevinci yaşarken, Alanyaspor 27 kez fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 7 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 2 kez rakibini mağlup ederken, 3 maçta da yenildi, 2 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 10 kez gol atma başarısı gösterirken, Alanyaspor 11 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçta 2-2'lik skorla kazanan taraf çıkmadı.
Konyaspor, son 5 maçta 8 puan topladı
Konyaspor çıktığı son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. Bu maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandıran Konya ekibi, kalesinde 6 gol gördü. Alanyaspor çıktığı son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandıran Alanya ekibi, kalesinde 5 kez gol gördü. Alanyaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta kendi evinde Galatasaray'a 4-0 mağlıp olduğu maçla son buldu.
Oğuzhan Çakır düdük çalacak
Konyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Sali Mazlum ve Ali Tuna yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak. - KONYA
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