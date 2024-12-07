Konyaspor - Antalyaspor: 1-1 - Son Dakika
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Konyaspor - Antalyaspor: 1-1

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı, gol Adil ve Larsson'dan geldi.

07.12.2024 17:48
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Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 90 Melih Bostan), Aleksic (Dk. 90 Eren Kabak), Pedrinho (Dk. 81 Melih İbrahimoğlu), Yusuf Erdoğan (Dk. 72 Prip), Umut Nayir (Dk. 81 Kramer)

Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural (Dk. 77 Mert Yılmaz), Soner Dikmen, Kaluzinski (Dk. 90+1 Milosevic), Petrusenko (Dk. 64 Townsend), Van de Streek (Dk. 46 Safuri), Larsson, Gaich (Dk. 90+1 Abdurrahim Dursun)

Goller: Dk. 15 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90 Larsson (Penaltıdan) (Onvo Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 88 Bazoer, Dk. 89 Ndao, Dk. 90+6 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90+6 Townsend (Onvo Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Onvo Antalyaspor arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti.

46. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında, ceza sahası için yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Kenan Piric topu güçlükle kornere çeldi.

61. dakikada Yusuf Erdoğan başlayan yeşil-beyazlı takımın atağında Pedrinho'nun kaleyi sol çaprazdan gören noktadan şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

63. dakikada Pedrinho'nun pasıyla sol kanattan hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın ortasında, Umut Nayir'in bekletmeden vuruşunda kaleci Kenan Piric topa sahip olarak gole izin vermedi.

90. dakikada konuk ekip, skoru 1-1 yaptı. Veysel Sarı'nın ceza sahasında Ndao'unun müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti. Larsson, kullandığı penaltıda topu ağlara gönderdi.

Karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaspor - Antalyaspor: 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaspor - Antalyaspor: 1-1 - Son Dakika
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