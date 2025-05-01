Konyaspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınmayla başladı. Üç grupta oynanan 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, ilerleyen saatlerde karayolu ile Antalya'ya hareket edecek. - KONYA