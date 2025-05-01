Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınmayla başladı. Üç grupta oynanan 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
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Son Dakika › Spor › Konyaspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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