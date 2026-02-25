Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken, taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?