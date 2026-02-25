Konyaspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Konyaspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
25.02.2026 21:09
Konyaspor, Başakşehir ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Yarına hazırlık tamamlanacak.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken, taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA

Kaynak: İHA

