Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Ziraat Türkiye Kupası Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
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Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Ziraat Türkiye Kupası Hedeflerini Açıkladı

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Ziraat Türkiye Kupası'nda başarı hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kaymak, 'Bu kupaya alışkın bir camiayız' diyerek, Elazığspor ile oynayacakları maç öncesi takımın durumu hakkında bilgi verdi.

08.03.2025 17:39
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- Nuri Kaymak: "Biz bu kupaya alışkın bir camiayız"

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak:

"Eyüpspor ile karşılaşacağız, inşallah puanlarla oradan döneceğiz"

"Yeni tesisimize büyük ihtimalle sezon sonunda taşınırız"

KONYA - Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Ziraat Türkiye Kupasını tekrardan Konya'ya getirmeyi çok istediklerini belirterek, "Biz bu kupaya alışkın bir camiayız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupasını kazanmayı çok istediklerini belirten Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Kaymak, "Türkiye Kupasına Elazığspor karşılaşması ile 3. turda dahil olduk. En son da gruplara kaldıktan sonra Galatasaray ile berabere kalarak bir üst tura geçtik. Oynadığımız 6 maçta sadece 1 gol yediğimiz bir kupa serüveni oldu. Bu durum da bizim için gayet güzeldi. Gruptan lider olarak çıktık ve seri başı olarak kuraya katıldık. Kura sonucu olarak da 2. lig ekiplerinden İskenderunspor ile kendi evimizde karşılaşacağız. Onlarda da şimdiden başarılar diliyorum. Biz bu kupaya alışkın bir camiayız. Daha öncesinde de bu kupayı kazandık, müzemizde de var. İnşallah Ziraat Türkiye Kupasını yeniden müzemize getirmeyi hedefliyoruz. Umarım sonucu da öyle olur" şeklinde konuştu.

Yeşil-beyazlılar gruptan lider çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2024-2025 sezonuna teknik direktör Ali Çamdalı ile başladı. Çamdalı ile 10 lig maçına çıkan yeşil-beyazlılar, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 puan toplayabildi. Elazığspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşması öncesi Çamdalı ile yollarını ayıran Konya ekibi, teknik direktör Recep Uçar ile anlaşma sağladı. Uçar ile 15 lig maçına çıkan Konyaspor, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 17 puan topladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maça çıkan yeşil-beyazlılar, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol görerek grubunu namağlup bir şekilde Galatasaray'ın önünde lider tamamladı. Çeyrek finalde ise 2. lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşılaşacak olan Konyaspor, daha önce kazandığı kupayı tekrardan kazanmak istiyor.

"Eyüpspor ile karşılaşacağız, inşallah puanlarla oradan döneceğiz"

Ligde de toparlanmaya çalıştıklarını, yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacakları maça çok iyi hazırlandıklarını anlatan Kaymak, "Ligde son maçta Trabzonspor ile evimizde oynadık. Son dakikalarda gelen bir golle 3 puanı aldık. Bu durum da moral ve motivasyon anlamında üst sıralara taşıdı. Daha önceki maçlarda tahlisiz son dakikada gelen goller oldu. Puan kayıpları yaşadık. İnşallah bundan sonraki karşılaşmalarda bu puan kayıplarını telafi ederiz. Hem Ziraat Kupası'nda birincilikle bitirme hem de Trabzonspor maçındaki galibiyetin ardından gelen 3 puan takımın da enerjisini yükseltti. Bu enerjiyle de güzel işler çıkaracağız. Bu haftaki maçımızda deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacağız, inşallah puanlarla oradan döneceğiz" diye konuştu.

"Konyaspor taraftarı her zaman için bizim yanımızdadır"

Son oynanan lig maçlarında tribünlerden Recep Uçar'a yönelik gelen istifa tezahüratları hakkında konuşan Kaymak, "Taraftarlarımız tabii ki kendileri de Konyaspor'u belli seviyede görmek istiyor. Taraftarlarımızı da haklı görmek gerekiyor. Bazı karşılaşmalarda son dakikalarda puanlar kaybettik. Onlar da çok üzüldüler. Trabzonspor maçından itibaren hep beraber kenetleniriz ve eski durumumuza geliriz. Konyaspor taraftarı her zaman için bizim yanımızdadır" ifadelerini kullandı.

"Yeni tesisimize büyük ihtimalle sezon sonunda taşınma işlemi olur"

Son olarak yapımı tamamlanan tesis binası hakkında da bilgi veren Kaymak, "Tesis binamız, bina olarak bitti. Sadece çevre düzenleme işleri kaldı. Tesisin yapılmasında büyük emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tesislerimizin tam olarak ne zaman kullanabilir sorusuna ise büyük ihtimalle bu sezonun sonunda taşınma işlemi olur. Eski tesisise de altyapı yerleşecek. Kayacık Tesisleri hem altyapımızın hem de A takımımızın bir arada olduğu bir tesis haline gelecek" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Ziraat Türkiye Kupası Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika

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