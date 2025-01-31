Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, sahasında Bodrum FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Fredy'in ceza alanı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten autta çıktı.
5. dakikada Pedrihno'nun ceza alanına derinlemesine pasında topla buluşan Yusuf, kaleci Sousa'yı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
36. dakikada Pedrinho'nun ortasında arka direkte Kramer'in kafa vuruşunda kaleci Sousa'nın çeldiği topa bir kez daha Kramer'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
43. dakikada Bodrum FK'nın sağ köşeden kullandığı kornerde ceza alanı içinde Yusuf Erdoğan'ın eline çarptı. Hakem Ümit Öztürk, VAR uyarısının ardından penaltı noktasını gösterdi.
45. dakikada penaltıyı kullanan Taylan Antalyalı'nın vuruşunda kaleci Slowik gole izin vermedi.
Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan
Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Aleksic, Prip, Calusic, Ndao, Umut Nayir, Keyta, Melih Bostan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Celustka, Ege Bilsel, Taylan Antalyalı, Mohammed, Seferi, Fredy, Okita, Celal Dumanlı
Yedekler: Gökhan Akkan, Dimitrov, Puşcaş, Bardhi, Ahmet Aslan, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Cenk Şen, Bilal Güven, Oğulcan Başol
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Yusuf Erdoğan (dk. 5), Kramer (dk. 36) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Bazoer, Yusuf Erdoğan (Konyaspor), Mohammed (Bodrum FK) - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor Bodrum FK'ya üstünlük sağladı - Son Dakika
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