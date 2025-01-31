Konyaspor Bodrum FK\'ya üstünlük sağladı

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, sahasında Bodrum FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Fredy'in ceza alanı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten autta çıktı.

5. dakikada Pedrihno'nun ceza alanına derinlemesine pasında topla buluşan Yusuf, kaleci Sousa'yı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

36. dakikada Pedrinho'nun ortasında arka direkte Kramer'in kafa vuruşunda kaleci Sousa'nın çeldiği topa bir kez daha Kramer'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

43. dakikada Bodrum FK'nın sağ köşeden kullandığı kornerde ceza alanı içinde Yusuf Erdoğan'ın eline çarptı. Hakem Ümit Öztürk, VAR uyarısının ardından penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıyı kullanan Taylan Antalyalı'nın vuruşunda kaleci Slowik gole izin vermedi.

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan

Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Aleksic, Prip, Calusic, Ndao, Umut Nayir, Keyta, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Celustka, Ege Bilsel, Taylan Antalyalı, Mohammed, Seferi, Fredy, Okita, Celal Dumanlı

Yedekler: Gökhan Akkan, Dimitrov, Puşcaş, Bardhi, Ahmet Aslan, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Cenk Şen, Bilal Güven, Oğulcan Başol

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Yusuf Erdoğan (dk. 5), Kramer (dk. 36) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Bazoer, Yusuf Erdoğan (Konyaspor), Mohammed (Bodrum FK) - KONYA