Konyaspor, 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'ı doğum gününde sosyal medya hesabında yayınladığı videoyla andı.
Konyaspor Kulübü, 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'ı doğum gününde unutmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından 'İyi ki doğdun Ahmet Çalık' notuyla paylaşılan video ile Çalık'ı andı.
Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de otomobiliyle Konya'dan Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Çalık'ın hayatını kaybetmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 'Ahmet Çalık Sezonu' ilan edilmişti. - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor'dan Ahmet Çalık'a Anma - Son Dakika
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