Konyaspor'dan Galatasaray'a 2-0 zafer!

22.02.2026 00:06
İlhan Palut, Galatasaray galibiyetinin puan açısından kritik olduğuna vurgu yaptı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Her puana ihtiyacımız olan bir görüntüdeyiz. Her şeyden önce bizim için 3 puan çok önemli oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Galatasaray'dan potansiyelinden çok da bahsetmeme gerek yok. Çünkü her oyuncusuyla her an maçı değiştirebilecek kalitede bir takım. Önemli olan bizim sahada ne yapacağımızdı. Çünkü takım bazen gerçekten sahada durgunlaşıyor. İstek, arzu istediğimiz seviyelere tam çıkmıyor. Bugün her şeyden önce oyuncularımızla konuştuğumuz plana sadık kalmamızdı. Çok istekli ve arzulu oynadık. Bunu sadece belli bölümlerde değil maça yaydık ve tabii ki savunma yaptık. Ama top ayağımıza geçtiği zaman top bizdeyken de elimizden gelen geldiğince cesurca girişimlerde bulunduk. İlk yarı savunma kısmını bence iyi yaparken ofansta istediğimiz etkinlik yoktu. İkinci yarı daha geniş alanlar oluşmaya başladı ve Galatasaray'ı dengesiz yakaladığımız anlar oldu. Bence ofsayt pozisyonu bir kırılma anıydı. Çünkü çok önemli bir taktik disiplinle oynuyorsunuz. Oradaki bir kırılma planlarınızı değiştirmek zorunda kalacaksınız. VAR'dan geri döndü ve çok güzel dakikalarda güzel goller bulduk. Ben oyuncularımın performansından gerçekten memnunum. Yani galibiyet çok önemli ama olmasaydı da bir şey diyemezdim. Ama çocuklar bugün mücadele ettiler, savaştılar. En çok sevindiren şeylerden bir tanesi de çok şükür ki bunun karşılığını aldılar. Puan durumu anlamında da puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Her puana ihtiyacımız olan bir görüntüdeyiz. Her şeyden önce bizim için 3 puan çok önemli oldu" ifadelerini kullandı. - KONYA

