Konyaspor, dokuz futbolcuyla yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Konyaspor, dokuz futbolcuyla yollarını ayırdı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 16'ncı tamamlayan Konyaspor, yeni sezon öncesinde kadro çalışmalarına devam ediyor. Soner Dikmen, Muhammet Demir, Cebrail Karayel, Ahmet Oğuz, Kahraman Demirtaş, Valon Ethemi, Alexandru Cicaldau, Teenage Hadebe ve Anderson Niangbo ile sözleşmeleri sona eren Konyaspor, bu futbolcularla yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, dokuz futbolcuya da teşekkür ederek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi.

06.06.2024 16:41
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Efe ALDEMİR İSTANBUL,

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 16'ncı tamamlayan Konyaspor yeni sezon öncesinde kadro çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlılar transfer çalışmalarına devam ederken, kadroyu boşaltmak adına da hamleler yapıyor. Konyaspor, sözleşmeleri sona eren Soner Dikmen, Muhammet Demir, Cebrail Karayel, Ahmet Oğuz, Kahraman Demirtaş, Valon Ethemi, Alexandru Cicaldau, Teenage Hadebe ve Anderson Niangbo ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada dokuz futbolcuya da teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

Kaynak: DHA

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