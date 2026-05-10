Konyaspor, Fenerbahçe'ye 3-0 Yenildi
Konyaspor, Fenerbahçe'ye 3-0 Yenildi

10.05.2026 00:34
TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe karşısında 3-0 mağlup oldu; teknik direktörler maç sonrası değerlendirdi.

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, maçın ardından düzenlenin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, şampiyonluğu kaybettiklerini belirterek, "Çok üzgünüz. Bu akşam şampiyonluğu kaybettik. Şampiyonlar ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefimiz vardı. Onu gerçekleştirebildik sadece. Maça gelecek olursak da, oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Belirli bir sistem değişikliğine gittik. Adam adama savunma anlayışıyla bu son 2 maçımızı oynadık. Çok başarılı oldular. Onları bu açıdan tebrik etmek istiyorum. Ayrıca bazı organizasyonlarımız vardı maç içinde. Özellikle duran top organizasyonu. Buradan bir gol bulduk. Diğer setlerden de başarılı hücumlar gerçekleştirdik. Bu bizim için olumlu bir taraf. Onun için de söyleyecek fazla bir şey yok" dedi.

İLHAN PALUT: BİZİM İÇİN İYİ BİR GÜN DEĞİL

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, 'İlk yarıya baktığımız zaman başa başa bir oyun vardı. İstatistikler de bunu gösteriyor. Ama çok basit bir top kaybından sonraki futbolda bunlar var, golü yedik. Aslında o biraz açıkça söylemek gerekirse biraz bizi moral olarak aşağı çekti. Ama dediğim gibi sonuç olarak ilk yarı istatistiklerinde desteklediği başa başa bir oyun izledim. İkinci yarı bir 5-10 dakika daha evet kabul edilebilir ilerledi oyun. Ama ondan sonra oyundan adım adım düşmeye başladık açıkçası ve goller de geldikten sonra oyuncularımı daha efektif kullanmak istediğim maç şeklini aldı. Hafta içi kupa maçı, çıkılan final biraz bizi konsantrasyon yönünden bu maç hazırlığından alıkoydu. Bu bir bahane değil. Önce bir Fenerbahçe'yi tebrik edeyim de bahane olmasın. Böyle bir rakibe karşı da iyi hazırlanamadan maça çıkarsanız ki bu en başta benim sorumluluğum; cezayı kesecek oyunculara kesinlikle sahipler. İyi bir gün değildi bizim için" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Futbol, Spor, Son Dakika

