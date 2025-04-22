Konyaspor, Galatasaray'a 3 Değişiklikle Çıkıyor - Son Dakika
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Konyaspor, Galatasaray'a 3 Değişiklikle Çıkıyor

Konyaspor, Galatasaray\'a 3 Değişiklikle Çıkıyor

Konyaspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'a karşı 3 oyuncu değişikliği yaptı.

22.04.2025 21:04
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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar son oynadıkları Hatayspor mücadelesinin 11'ine göre Galatasaray karşısında 3 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Konyaspor evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar son oynadıkları Hatayspor maçının 11'ine göre sarı-kırmızılar karşısında 3 değişiklik yaptı. Yeşil-beyazlılarda, Yasir Subaşı yerine Guilherme, Pedrinho yerine Melih ibrahimoğlu, Bazoer yerine Boranijasevic görev aldı.

Yeşil-beyazlılarda kart cezası bulunmazken tedavileri devam eden Tunahan Taşçı, Keyta, Boetang, Calusic ve Guilherme kadroda yer almadı.

Konyaspor'un ilk 11'i:

"Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Kramer."

Konyaspor, Gazzeli çocuklarla seremoniye çıktı

Konyaspor - Galatasaray mücadelesi öncesi yapılan seremonide anlamlı organizasyona imza atıldı. Filistin'e destek için Gazzeli çocuklar futbolcularla birlikte seremoniye çıktı. Çocukların giydikleri tişörtlerde Gazze için mesajlar yazıldığı görüldü. Yeşil-beyazlı futbolcular ısınmaya ise, "Gazze'de ekmek yok, su yok, hayat yok!" pankartıyla çıktı.

23 Nisan kutlandı

İki takım futbolcuları ise seremoniye, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Galatasaray'a 3 Değişiklikle Çıkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaspor, Galatasaray'a 3 Değişiklikle Çıkıyor - Son Dakika
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