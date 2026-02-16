Konyaspor Galatasaray'a Hazırlanıyor - Son Dakika
Konyaspor Galatasaray'a Hazırlanıyor

16.02.2026 21:59
Konyaspor, Galatasaray maçına yönelik antrenmanlarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde başladı.

Konyaspor, 21 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core ısınma ile başladı. Corendon Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, antrenmanı yenileme çalışması ile tamamladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

