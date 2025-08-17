Konyaspor, Gaziantep FK'yi 3-0 ile geçti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, ellerinden gelen mücadeleyi sahaya yansıttıklarını söyledi.

Taşdemir, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç içerisinde çok kırılma anı yaşadıklarını ifade eden Taşdemir, "İlk haftaya göre çok daha pozisyona girdiğimiz, çok daha pozisyon ürettiğimiz, ama son vuruşu yapamadığımız bir karşılaşma oldu. Elimizden gelen mücadeleyi gösterdik, ama yetmedi." dedi.

Taşdemir, ikinci golü yedikten sonra oyunun tamamen koptuğunu ve ibrenin Konyaspor'a döndüğünü belirtti.

Recep Uçar: "Müsabakayı seyircimizin ciddi desteğiyle kazandık"

Konuk ettikleri Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar ise sezonun ilk iç saha maçını kazandıkları için mutlu olduklarını aktardı.

Konyaspor tarihinde üçüncü kez sezona ikide iki yaparak başladıklarını dile getiren Uçar, "Bugünkü müsabakayı seyircimizin ciddi desteğiyle kazandık. Özellikle oyunun belirli bölümlerinde bizi ciddi derecede ayakta tuttular. Yeni yönetimimizin de ilk iç saha maçıydı. Onları da memnun ettiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Uçar, Gaziantep FK'nin kadrosunu çok bozmadığına, özellikle geçiş oyununda çok etkili oynadıklarına değindi.

Maçta çok geriye çekilmediklerini, iyi pozisyonlar ürettiklerini vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Zaman zaman merkezi kapatmakta zorlandık. Özverimiz ve mücadele isteğimizle pozisyon hataları yapsak da kazanma arzumuz vardı. Maçta 3-0'ı bulunca oyun büyük oranda bizim lehimize döndü. Oyunun son bölümleri de bizim kontrolümüzde geçti. Çok değerli ve anlamlı bir galibiyet. N'dao da Konyaspor'un ligdeki 1000. golünü attı. Yeni transferlerimiz sezona de iyi başladı. Birçok oyuncumuz milli takıma göz kırpıyor."