Konyaspor-Hatayspor Maçında Öğretmenler Anıldı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Konyaspor- Hatayspor karşılaşması öncesinde depremde hayatını kaybeden öğretmenler anıldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Hatayspor, Konya'da karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Hatay'da deprem hayatını kaybeden öğretmenler unutulmadı. Vefat eden öğretmenlerin fotoğrafları ekranlarda gösterilirken, Hatayspor taraftarı ise öğretmenlerin adı yazılı pankart hazırladı. - KONYA
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