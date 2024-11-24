Konyaspor-Hatayspor Maçında Öğretmenler Anıldı - Son Dakika
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Konyaspor-Hatayspor Maçında Öğretmenler Anıldı

Konyaspor-Hatayspor Maçında Öğretmenler Anıldı

Depremde hayatını kaybeden öğretmenler, Konyaspor-Hatayspor maçı öncesi anıldı.

24.11.2024 16:19
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Konyaspor- Hatayspor karşılaşması öncesinde depremde hayatını kaybeden öğretmenler anıldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Hatayspor, Konya'da karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Hatay'da deprem hayatını kaybeden öğretmenler unutulmadı. Vefat eden öğretmenlerin fotoğrafları ekranlarda gösterilirken, Hatayspor taraftarı ise öğretmenlerin adı yazılı pankart hazırladı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor-Hatayspor Maçında Öğretmenler Anıldı - Son Dakika

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