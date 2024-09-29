Konyaspor İstediği Sonucu Alamadı

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Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Trabzonspor karşısında dengeli bir şekilde maçı götürüp, hızlı hücumlarla sonuca gitmek istediklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Trabzonspor'u iyi analiz ettiklerini belirterek, "Bu müsabakaya gelirken, Trabzonspor'un eksiklerini ve artılarını biliyorduk. İç sahada ne kadar etkili olacaklarını, sonuca gitmeye çalışan bir takım olduklarını biliyorduk. Analizlerimiz sonucu 3. bölgeden geri dönüşlerde sıkıntı yaşadıklarını görmüştük. Baktığınızda geri dönüşlerde en fazla pozisyon veren takımlardan biri ama şimdiye kadar 3 gol yemiş olmaları iyi bir kaleciye sahip olmalarından dolayı. Biz savunma ağırlıklı orta saha ile başladık. Dengeli bir şekilde maçı götürüp, hızlı hücumlarla sonuca gitmek istedik ancak olmadı. Erken gol yedik ve planı değiştirdik. İkinci yarıda bir çok pozisyona girdik, değerlendirebildiklerimiz oldu. Penaltıyı gole çevirmiş olsaydık puan almamız için daha vaktimiz olacaktı. İstediğimiz sonucu alamadık. Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum" dedi. - TRABZON