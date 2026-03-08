Konyaspor - Kasımpaşa: 1-1 Beraberlik - Son Dakika
Konyaspor - Kasımpaşa: 1-1 Beraberlik

Konyaspor - Kasımpaşa: 1-1 Beraberlik
08.03.2026 17:34
Süper Lig'de Konyaspor ile Kasımpaşa'nın mücadelesinde ilk yarı 1-1 sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Gianniotis'in çeldiği meşin yuvarlağı Arif Boşluk auta attı.

17. dakikada sağ kanatta çizgiye inen Andzouana'nın ortasında ceza sahası içinde Muleka'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Benedyczak'ın şut çekeceği sırada Adil Demirbağ'ın müdahalesi sonrası VAR tavsiyesiyle kenara çağırılan hakem Ümit Öztürk, pozisyonu incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada beyaz noktanın başına geçen Benedyczak'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

45+2. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Olaigbe'nin pasında topla buluşan Muleka'nın şutunda meşin yuvarlak Gianniotis'de kaldı.

45+5. dakikada Ben Ounes'in pasında topla buluşan Diabate kaleciden sıyrıldı. Boşta kalan topu alan Gueye ceza alanına girdiği sırada Uğurcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

45+8. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Gueye'nin şutunu kaleci Bahadır kurtardı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Hüseyin Aylak

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ (Nagalo dk. 40), Arif Boşluk, Berkan Kutlu, Bjorla, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Olaigbe, Muleka

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Enis Bradhi, Jevtovic, Gonçalves, Bazoer, Jo Jin-Ho, Svendsen,

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Diabate, Benedyczak, Ben Ouanes, Gueye

Yedekler: Ali Yanar, Arous, Eyüp Aydın, Burak Gültekin, Cafu, Yusuf Barası, Allevinah, Ali Yavuz Kol, Cenk Tosun, Taylan Utku Aydın

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Muleka (dk. 17) (Konyaspor), Benedyczak (dk. 31 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Becao (Kasımpaşa), Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk (Konyaspor) - KONYA

