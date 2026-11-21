Konyaspor maçı için Konya'ya gelen Beşiktaş kafilesinde Orkun Kökçü yer almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında Konyaspor ile oynayacağı deplasman maçı için özel uçakla Konya'ya gitti. Taraftarların karşıladığı siyah-beyazlı kafilede Orkun Kökçü dışında eksik bulunmuyor; ekip kamp yapacağı otele geçti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın oynayacağı Konyaspor karşılaşması için Konya'ya geldi. Kafilede tek eksik ise Orkun Kökçü oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci hafta mücadelesinde yarın saat 16.00'da deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Furkan Ürün yapacak.
Siyah-beyazlılar, maç için özel uçakla Konya'ya geldi. Teknik direktör Vincenzo İtaliano ve Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in de aralarında bulunduğu kafileyi, taraftarlar karşıladı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti. Kafilede Orkun Kökçü dışında eksik bulunmuyor.
Kaynak: DHA
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