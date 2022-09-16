Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi galibiyet sonrası taraftara üçlü çektirdi: Özel bir histi

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 2-1'lik skorla geçti. Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkan Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından duygularını aktardı.

"BU ÇOK GÜZEL BİR HİS"

Arjantinli yıldız yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için ve oynadığım için çok mutluyum. Mutlu hissediyorum, hepsi bu kadar. Çok güzel antrenmanlar yaptım ve ilk maçıma çıktım. Taraftarın önünde kazandık. Bu çok güzel bir his." dedi.

"AİLEMLE UÇAKTA YAPIYORDUK"

Maç sonu taraftara üçlü çektirmesine ilişkin de konuşan Icardi, "Maç sonu üçlü çektirdim. Zaten geldiğimizde de ailemle uçakta yapıyorduk. Taraftarın önünde galibiyet sonrası yapmak özel bir histi." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ ARADA ÇALIŞACAĞIM"

Yıldız golcü son olarak, "Gün sonunda Okan Hoca oynayıp, oynamama karar verecek. Elimden geleni yapıyorum. Şimdi milli arada çalışacağım. Zaten PSG'de de bir dönem çalıştım. Kararı hocamız verecek." şeklinde konuştu.