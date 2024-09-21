Konyaspor ve Sivasspor Berabere Kaldı

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Yasin Kol, Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Ufuk Akyol (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Jevtovic (Dk. 86 Melih İbrahimoğlu), Ndao (Dk. 68 Yusuf Erdoğan), Pedrinho, Aleksic (Dk. 46 Keyta), Umut Nayir (Dk. 68 Kramer)
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Uğur Çiftçi, Charisis, Moutoussamy (Dk. 90+1 Ziya Erdal), Emrah Başsan (Dk. 90+1 Camara), Pritchard (Dk. 76 Bieganski), Turgunboev (Dk. 61 Bekir Turaç Böke), Rodrigues (Dk. 76 Menig)
Sarı kartlar: Dk. 31 Pritchard, Dk. 84 Moutoussamy, Dk. 88 Murat Paluli, Dk. 90 Bieganski (Net Global Sivasspor), Dk. 35 Umut Nayir, Dk. 46 Oğulcan Ülgün, Dk. 60 Boranijasevic, Dk. 88 Yusuf Erdoğan Dk. 90+4 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Net Global Sivasspor 0-0 berabere kaldı.
57. dakikada Charisis'in ortasında Turgunboev'in kafa vuruşunda top, kaleci Slowik'te kaldı.
58. dakikada sol kanattan Oğulcan Ülgün'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ndao'nun sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
70. dakikada topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.
75. dakikada kafalardan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90. dakikada serbest atışta topun başına geçen Pedrinho'nun sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşma, 0-0 sona erdi.
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