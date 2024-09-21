Konyaspor - Sivasspor Maçında Gol Yok - Son Dakika
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Konyaspor - Sivasspor Maçında Gol Yok

Süper Lig'de Konyaspor, Sivasspor ile 0-0 berabere kalırken, gol sevinci yaşanmadı.

21.09.2024 20:35
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Hasan DÖNMEZ/KONYA,

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Yasin Kol, Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

KONYASPOR: Slowik,- Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Ufuk Akyol(Dk.46 Oğulcan Ülgün), Jevtovic(Dk.86 Melih İbrahimoğlu), N'dao(Dk.68 Yusuf Erdoğan), Pedrinho, Aleksic(Dk.46 Keyta), Umut Nayir(Dk.68 Kramer)

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural,- Murat Paluli(Dk.90 Samba Camara), Sonko, Radakovic, Uğur Çiftçi, Charisis, Mouttoussamy(Dk.90 Ziya Erdal), Emrah Başsan, Pritchard,(Dk.76 Bieganski) Turgunboev(Dk.61 Bekir), Rodrigues(Dk.76 Menig)

SARI KARTLAR: Dk.90+3 Melih İbrahimoğlu Dk.90 Boranijasevic, Dk.37 Umut Nayir, Dk.48 Oğulcan Ülgün, Dk.87 Yusuf Erdoğan (Konyaspor), Dk.31 Pritchard, Dk.84 Mouttoussamy, Dk.87 Murat Paluli Dk.90 Sonko (Sivasspor)

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Konyaspor, konuk ettiği Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

19'uncu dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

20'nci dakikada Pritchard'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutu kaleci Slowik'te kaldı.

33'üncü dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında topla buluşan Charisis'in şutunu kaleci güçlükle kurtardı.

59'uncu dakikada ceza alanı sol çaprazından Oğulcan Ülgün'ün içeriye ortasında topla buluşan N'dao'nun şutunu kaleci uzaklaştırdı.

65'inci dakikada Umut Nayir'in ceza alanı sol tarafından içeriye gönderdiği topa yükselen Pedrinho'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

70'inci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Emrah Başsan rakiplerini çalımlayarak şutunu kaleci kornere çeldi.

75'inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın şutunu kaleci kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

FOTOĞRALI

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Konyaspor - Sivasspor Maçında Gol Yok - Son Dakika

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