Konyaspor, yarın 13.30\'da Başakşehir\'i konuk edeceği maçın son antrenmanını yaptı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmanın son çalışmasını yaptı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken 5'e 2 ile devam etti. Çabukluk-çeviklik ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Konyaspor, yarın saat 13.30'da Başakşehir'i konuk edecek.