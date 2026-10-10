Konyaspor, yarın 13.30\'da Başakşehir\'i konuk edeceği maçın son antrenmanını yaptı

Konyaspor, yarın 13.30'da Başakşehir'i konuk edeceği maçın son antrenmanını yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın 13.30'da Başakşehir'i konuk edeceği maçın son çalışmasını Murat Kurum Tesisleri'nde yaptı. İlhan Palut yönetimindeki antrenman, ısınma ve 5'e 2'nin ardından çabukluk-çeviklik ile sürdü, taktik çalışmayla tamamlandı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmanın son çalışmasını yaptı.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken 5'e 2 ile devam etti. Çabukluk-çeviklik ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.
Konyaspor, yarın saat 13.30'da Başakşehir'i konuk edecek.
Kaynak: İHA
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