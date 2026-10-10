Konyaspor, yarın sahasında Başakşehir FK ile ligde 31. kez karşılaşacak

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Başakşehir FK ile ligde 31. kez rakip olacak. İstanbul ekibinin 15'e 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Konyaspor, yarın saat 13.30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Başakşehir FK ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor bu sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 4 puanla 15. sırada yer alıyor. Başakşehir FK ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 7 puanla 12. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 31. randevu

Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 30 maçta Konyaspor 6 kez sahadan galip ayrılırken, Başakşehir 15 kez galibiyet elde etti. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda yeşil-beyazlılar 26 kez gol sevinci yaşarken, turuncu-lacivertliler 48 defa rakip fileleri havalandırdı.

Batuhan Kolak düdük çalacak

Konyaspor ile Başakşehir arasında oynanacak mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Gökmen Baltacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak.