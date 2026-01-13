Konyasporlu Adil Demirbağ'dan bahis itirafı - Son Dakika
Konyasporlu Adil Demirbağ'dan bahis itirafı

Konyasporlu Adil Demirbağ\'dan bahis itirafı
13.01.2026 18:14  Güncelleme: 18:24
Konyasporlu Adil Demirbağ\'dan bahis itirafı
Bahis oynadığı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Konyaspor'un savunma oyuncusu Adil Demirbağ, ''Dürüst konuşmak gerekirse ilk zamanlar üzüldüm. Ama bunu atlatmak zorundaydık. Şu an hiçbir şekilde mental olarak düşüşte değilim. Çok eskiden yapılmış bilinçsiz bir hataydı. Başta ailem olmak üzere yönetimimiz ve özellikle Başkanımız Ömer Atiker inanılmaz destek oldu'' dedi.

Bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilerek 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Konyaspor'un savunma oyuncusu Adil Demirbağ, 27 Aralık 2025 tarihinde cezasını tamamlanmasının ardından çalışmalarına başladı. Yeşil-beyazlı ekipte 6 sezondur forma giyen 28 yaşındaki Adil Demirbağ, takımının Antalya'da kamp yaptığı otelde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

'ÇOK ESKİDEN YAPILMIŞ BİLİNÇSİZ BİR HATA'

Bahis oynadığı gerekçesiyle ceza almasına da değinen Demirbağ, "Malum konuyla ilgili söylemem gerekenlerden bir tanesi, çok üzüldüm. Çok eskiden yapılmış bir hata ve bilinçsiz bir hata. Başta ailem olmak üzere yönetimimiz ve özellikle Başkanımız Ömer Atiker inanılmaz destek çıktılar. Çünkü açıklamalar o zaman beni çok şoke etmişti. Ben böyle bir insan değilim zaten. Burada tekrardan teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü zaman zaman güzel yorumları sosyal medyada karşıma çıktı. Hiç merak etmesinler, klişe bir sözdür ama yeni gelmedim, geri geldim. Adil aynı yerden devam edecek, hiç merak etmesinler" diye konuştu.

Konyasporlu Adil Demirbağ'dan bahis itirafı

'BÖYLE BİR İNSAN OLMADIĞIMI BİLİRLER'

PFDK'dan ceza alması sonrası üzüntü yaşadığını ancak zamanla kendini toparladığını dile getiren Adil Demirbağ, "Dürüst konuşmak gerekirse ilk zamanlar üzüldüm. Ama bunu atlatmak zorundaydık. Şu an hiçbir şekilde mental olarak düşüşte değilim, aksine düşen bir insan daha güçlü ayağa kalkar. Ben daha güçlüyüm, dimdik ayaktayım. İlk dönem ve geçmiş dönemlerde gördükleri Adil'in daha iyisini görecekler. Tüm olumsuzlukları ilk başta gerçekten düşünüyorsun. Büyük takımlarla oynanan maçlarda hatalar olabilecek şeyler. Anadolu takımında da rakip olduğun yerde senin canını yakması gerektiği yerde de konuşulacak. Belki iyi performans vereceksin ama seni düşürmek için bu durumu kullanacaklar. Belki de zaman zaman kendi taraftarlarımız bunları gündeme getirecekler. Burada bir mentörümüz var, Hüseyin hocayla birlikte de zaman zaman bunları konuşuyoruz. Ben bunların hepsine hazırlıklıyım. Hiç önemli değil, ben en iyi şekilde çıkıp mücadelemi vereceğim. Çünkü yakından tanıyan insanlar böyle bir insan olmadığımı bilirler. İnşallah konular öyle bir yere evirilmez ama evrilirse de ben buna hazırım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyasporlu Adil Demirbağ'dan bahis itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Konyasporlu Adil Demirbağ'dan bahis itirafı - Son Dakika
