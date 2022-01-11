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Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler geldi - Son Dakika

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler geldi

11.01.2022 10:56

Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Bir dönem Galatasaray forması da giyen genç futbolcunun hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler geldi.

Konyaspor'da forma giyen ünlü futbolcu Ahmet Çalık, Ankara- Niğde yolunda aracıyla ilerlediği sırada kaza yaptı. Aracı şarampole uçan ve hurdaya dönen Çalık, kazada hayatını kaybetti. Çalık'ın kaza yaptığı bölgeden gelen ilk fotoğraflar da kazanın boyutunu ortaya koydu.

KAZA SAAT 9 SULARINDA MEYDANA GELDİ

Saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan ve 2020 yılının Ekim ayında sözleşmesini fesheden Çalık, 8 kez de A milli takım forması giymişti.

MİLLİ FORMAYI DA TERLETTİ

26 Şubat 1994'te Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde doğan Ahmet Çalık, Türkiye A millî futbol takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giymişti.

FOTOĞRAFLAR KAZANIN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Diğer yandan Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ilk fotoğraflar da geldi. Kaza bölgesinde kaydedilen fotoğraflar, kazanın boyutunu da gözler önüne serdi. Ünlü futbolcunun aracının metrelerce sürüklendiği ve tamamen hurdaya döndüğü görüldü. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

İşte kaza yerinden görüntüler;


Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
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Galatasaray, Konyaspor, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler geldi - Son Dakika
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