- Konyasporlu futbolcular imza gününde taraftarlarla buluştu

KONYA - Konyaspor'da forvet Uche Ikpeazu ve orta saha oyuncusu Soner Dikmen imza gününde taraftarlar ile bir araya geldi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da imza günü düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı altındaki lisanslı ürünlerin satıldığı mağazada düzenlenen etkinlikte Ugandalı forvet Uche Ikpeazu ve deneyimli orta saha oyuncusu Soner Dikmen taraftarlarla buluştu. Konyasporlu taraftarlar, lisanslı ürünlerini Uche ve Soner'e imzalatıp, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 14 numaralı formayı terleten Soner Dikmen ise, imza için gelen 14. kişiye formasını hediye etti.

Soner Dikmen: "Güzel bir galibiyet alıp taraftarlara hediye etmek istiyoruz"

Soner Dikmen, böyle bir organizasyonun taraftarlarla buluşma açısından güzel olduğunu ve yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Pazar günü deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçına da değinen Dikmen, "Ligde son oynadığımız maçı saymazsak istediğimiz, hedeflediğimiz yerdeydik. Son Gaziantep FK maçında futbolun gereğini, gerekliliklerini yerine getirmeye çalıştık ama bir tek golü bulamadık. Bunu bir kaza olarak görüyoruz. Adana Demirspor ligin güçlü takımlarından biri. Adana'da en iyi mücadeleyi verip, kazanmak istiyoruz. Bıraktığımız üst sıraları tekrar hedeflemek yolunda güzel bir galibiyet alıp taraftarlara hediye etmek istiyoruz" dedi.

Uche Ikpeazu: "Taraftar desteğine olan borcumu performansımla ödemek istiyorum"

Uche Ikpeazu da, taraftarlarla buluştuğu için çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Değerli taraftarlarımız formalarını imzalatmaya geldi. Bunu görmek gerçekten beni çok mutlu etti, çok heyecanlandırdı. Bunun karşılığında bana düşen de iyi performans sergileyip, gollerle birlikte takımın başarısına katkıda bulunmak. Taraftarın sosyal medyada benimle ilgili yaptığı paylaşımlardan dolayı gurur duyuyorum. Maalesef hepsini takip edemiyorum ama özellikle saha içinde onların bana vermiş olduğu desteği gördükçe çok mutlu oluyorum. Bu desteğe olan borcumu ben de elimden geldiğince performansımla ödemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İmza gününe gelen taraftarlardan Kadir Berkay Akkuş, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. 2 değerli futbolcumuzla görüşme ve konuşma fırsatım oldu. Forma imzalattım, çok mutluyum. Konyaspor ligde çok başarılı gidiyor. Umarım bu başarısını sürdürür. Her zaman takımımın arkasındayım. İyi ki Konyasporluyum" şeklinde konuştu.

Niyazi Hayta ise, "Heyecanlı hissediyoruz. Futbolcuları yakından görmek için geldik. Özellikle çocuklarım istedi. Vakit bulduk ve geldik" diye konuştu.