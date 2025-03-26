Körfez Gençlerbirliği, Pursaklar Belediye'yi Yenerek Şampiyonluk Grubuna Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Körfez Gençlerbirliği, Pursaklar Belediye'yi Yenerek Şampiyonluk Grubuna Yükseldi

Körfez Gençlerbirliği, Pursaklar Belediye\'yi Yenerek Şampiyonluk Grubuna Yükseldi

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, U20 Erkekler 15'li Ragbi Liginde Pursaklar Belediye SK'yı 24-19 mağlup ederek şampiyonluk grubuna adını yazdırdı. Kulüp, bu başarı ile birlikte ragbi sporunda önemli bir adım attığını duyurdu.

26.03.2025 13:05  Güncelleme: 13:08
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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, U20 Erkekler 15'li Ragbi Liginde mücadele ettiği rakibi Pursaklar Belediye SK'yi 24-19 mağlup ederek, adını şampiyonluk grubuna yazdırmayı başardı.

U20 Erkekler 15'li Ragbi Liginde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 24 Mart Pazartesi günü Ankara Saray Mahmudiye Stadı'nda Pursaklar Belediye SK ile karşı karşıya geldi. Oynanan mücadelede galip ayrılan Körfez Gençlerbirliği oldu. Karşılaşması sonucunda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü maçı 24-19 kazanarak adını şampiyonlar gurubuna yazdırmayı başardı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "U20 Erkekler 15'li Ragbi takımımız grubunun son maçında en güçlü rakibi olan Ankara Pursaklar Belediye Spor Kulübü takımını yenerek şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu göstermiştir. Körfez ilçemizin ve kulübümüzü adını ragbi sporunun her kategorisinde kürsüde görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Başta sporcularımız olmak üzere teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.Kulübümüze ve bütün spor dallarındaki sporcularımıza her zaman ve zeminde maddi ve manevi olarak desteklerini veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve ekibine ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleri ile Körfez ilçemizde sporun birçok dalında sayıları artık binleri bulan sporcu ordumuzla ülke çapında Körfez ilçemizin adını başarı ve gururla taşıyarak mutluluk yaşıyoruz. Ragbi sporunda ise artık Körfez Gençlerbirliği milli takımlarımıza gönderdiğimiz sporcularımızla adını en üst sıralara taşıyarak başarılarımızı taçlandırıyoruz" ifadelerini kullanıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği, Pursaklar Belediye'yi Yenerek Şampiyonluk Grubuna Yükseldi - Son Dakika

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