Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Yağlı Güreşçileri Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yağlı güreş sporcuları tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve lig güreşleri hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde de mücadele eden Körfezli güreşçiler yaz sıcaklarına aldırmadan çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Körfez Gençlerbirliği SK güreş antrenörü ve koordinatörü Veysel Şirin haftanın 5 günü antrenman yaptıklarını belirtti. Şirin, "Bir yandan Körfez Belediyemizin kendi tesislerinde minder antrenmanlarımız devam ederken, diğer taraftan da yağlı güreş antrenmanlarımız da sürüyor. Bu yıl tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine sporcumuz Alim Efe Denizci kulübümüz adına teşvik 1 boyunda güreşlere katılacak. Diğer sporcularımız Alper Özcan, Ahmet Tarık Şimşek, Çağatay Reşidoğlu, Ali Rıza Şeker, Selim Kan, Enes Özlü, Faruk Tuna, Çaglar Toraman, Erkan Solmaz, Arda Baha Gülmez, Ramazan Öz ve İsmail Çırak CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Liginde müsabakalara devam ediyorlar. Antrenmanlarımıza yaz aylarının artan sıcaklarına rağmen aralıksız devam ediyoruz. Sporcularımız zorlu şartlarda mücadele etmesini öğrenip dayanıklılıklarını artırıyorlar. Yağlı güreş sıcak havayı seven bir spordur. Biz de en sıcak saatlerde güneşin kendini iyice hissettirdiği havada çalışıyoruz ki müsabakalar daha kolay olsun. Sıcağa alışmaları lazım havanın en sıcak saatlerinde vücutlarının adapte olması için antrenmanları yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ