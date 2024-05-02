Körfezli Melek Yıldız, Analig Kros Atletizm Türkiye Şampiyonasında 2 Bin Metrede Birinci Oldu - Son Dakika
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Körfezli Melek Yıldız, Analig Kros Atletizm Türkiye Şampiyonasında 2 Bin Metrede Birinci Oldu

Körfezli Melek Yıldız, Analig Kros Atletizm Türkiye Şampiyonasında 2 Bin Metrede Birinci Oldu

Kocaeli'li atlet Melek Yıldız, Adana'da düzenlenen Analig Kros Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 2 bin metrede birinci olarak Körfez ilçesine büyük gurur yaşattı. Yıldız, ayrıca takımıyla da 3'üncü oldu ve büyük bir başarı elde etti. Melek Yıldız, milli takım hedefinin yanı sıra Körfez ilçesine antrenman sahası talep etti.

02.05.2024 11:15
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Körfezli Melek Yıldız, Adana'da düzenlenen Analig Kros Atletizm Türkiye Şampiyonasında 2 bin metrede birinci olarak ilçeye büyük gurur yaşattı.

27 Nisan tarihinde Adana'da yapılan Analig Kros Atletizm Türkiye Şampiyonasında Körfezli Melek Yıldız, 2 bin metrede Türkiye şampiyonu oldu. Kocaeli'ye büyük gurur yaşatan Melek Yıldız, takımıyla ise 3'üncü oldu. Takım olarak büyük başarı elde eden Yıldız'ın şampiyonluğu da büyük sevinç yaşattı. Melek Yıldız ayrıca geçtiğimiz ay Kırklareli'nde yapılan kros şampiyonasının yarı finalinde birinci olmuştu.

Yaklaşık 5 yıldır atletizm antrenörü yapan ve eski milli atlet Afşin Göller ile çalışan Melek Yıldız, hedefinin milli takım olduğunu söylerken Körfez ilçesine de antrenman sahası talep etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Körfezli Melek Yıldız, Analig Kros Atletizm Türkiye Şampiyonasında 2 Bin Metrede Birinci Oldu - Son Dakika
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