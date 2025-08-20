Korkmaz: Taraftar Desteği Çok Önemli - Son Dakika
Korkmaz: Taraftar Desteği Çok Önemli

Korkmaz: Taraftar Desteği Çok Önemli
20.08.2025 21:32
Sivasspor'un teknik direktörü Korkmaz, takımın hedeflerine taraftar desteğiyle ulaşacağını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Sivas, futbol kültürü olan bir şehir. Sivasspor gerçek bir futbol kulübü. Bu geçiş aşamasında aldığımız destek çok kıymetli. Taraftarımızın tribüne çağırması ve takımı motive etmesi bizim için çok değerliydi. Bu güçle hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız." dedi.

Korkmaz, takımının antrenmanı öncesi basın mensuplarına sezonun ilk maçlarını değerlendirdi.

Sipay Bodrum FK maçının ardından 2 hafta deplasmana gideceklerini belirten Korkmaz, "Yaklaşık 15 gün boyunca yine deplasmanlarda olacağız. Sonra milli maç arası olacak. Sivas'ta uzun bir süre maç oynamayacağız. İlk dört haftanın üçünü dış sahada oynayacağız." diye konuştu.

Korkmaz, hafta sonu oynayacakları Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının zor geçeceğini aktararak, "Hafta başında analizimizi yaptık. Amed bu ligde tecrübelenmiş bir takım. Transferde düşündüğünü yapabilen bir camia. Beklentinin gerisinde kaldılar. Amed tecrübeli ve transferde güçlü bir takım. Ancak biz de her statta kendi futbol kültürümüzü sahaya yansıtmaya çalışan bir kulübüz. Bizim için final maçı değil. Zor ve güzel bir deplasman. Geçen hafta itibarıyla yeşermeye başlayan pozitif futbolumuzu daha da geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Olumlu ve pozitif futbolumuzu arttırarak devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Savunma hattında yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını dile getiren Korkmaz, "Golleri genellikle top kaybettiğimiz anlarda yedik. Hücum ederken savunmayı, savunma yaparken hücumu düşünmek zorundayız. Fazla risk almamamız gerektiğini oyuncularımla konuştuk. Pozisyon alma ve oyun disiplini transferlerden çok daha önemli. Bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Korkmaz, taraftarın Bodrum FK maçındaki desteğine de teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı.

"Sivas, futbol kültürü olan bir şehir. Sivasspor gerçek bir futbol kulübü. Taraftarımızın oyuna olan bilgisi ve katkısı bunun göstergesi. Bir futbol kulübü camiasıyla, şehriyle ve organizasyonuyla, tarihiyle futbol kulübü olur. Bu onun göstergesi. Bu geçiş aşamasında aldığımız destek çok kıymetli. Taraftarımızın tribüne çağırması ve takımı motive etmesi bizim için çok değerliydi. Bu güçle hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız. Belli başlı mevkilere 1-2 oyuncu takviyesi yapmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar transferde neredeyse hatasız ilerlediğimizi düşünüyorum. Kontrollü şekilde ilerliyoruz. Hem mali açıdan hem sportif açıdan çok dikkatli hareket ediyoruz."

Kaynak: AA

