Korkutan kaza! Acılar içerisinde yerde kalan Diagne yürüyemeyecek hale geldi

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Galatasaray'da sakatlık depremi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Diagne, Başakşehir maçında çalım atmak isterken yerde kaldı ve oyuna devam edemedi.

Görüntü: Bein Sports

SAĞLIK EKİPLERİNİN YARDIMIYLA DIŞARI ÇIKTI

Diagne sol kanatta Duarte ve Caiçara'nın arasından geçmek isterken ayağını yere çok kötü bastı ve sakatlandı. Acılar içinde yerde kalan golcü futbolcu sağlık ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarken, ayağının üzerine basamadığı görüldü. Sarı-kırmızılılarda Diagne'nin yerine oyuna Mostafa Mohamed dahil oldu.