Galatasaray'da sakatlık depremi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Diagne, Başakşehir maçında çalım atmak isterken yerde kaldı ve oyuna devam edemedi.
Diagne sol kanatta Duarte ve Caiçara'nın arasından geçmek isterken ayağını yere çok kötü bastı ve sakatlandı. Acılar içinde yerde kalan golcü futbolcu sağlık ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarken, ayağının üzerine basamadığı görüldü. Sarı-kırmızılılarda Diagne'nin yerine oyuna Mostafa Mohamed dahil oldu.
Son Dakika › Spor › Korkutan kaza! Acılar içerisinde yerde kalan Diagne yürüyemeyecek hale geldi - Son Dakika Spor