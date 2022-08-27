Karşıyaka ilk hafta taraftarsız oynayacak - Son Dakika
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Karşıyaka ilk hafta taraftarsız oynayacak

27.08.2022 11:55
Karşıyaka ilk hafta taraftarsız oynayacak

KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle Futbol Federasyonu'nun 2.5 yıldır uyguladığı deplasman yasağı bu sezon tüm liglerde kalkarken, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Karşıyaka, ilk hafta taraftarından yoksun olacak.

KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle Futbol Federasyonu'nun 2.5 yıldır uyguladığı deplasman yasağı bu sezon tüm liglerde kalkarken, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Karşıyaka, ilk hafta taraftarından yoksun olacak. Ligde ilk hafta 4 Eylül'de Karşıyaka'nın deplasmanda Nevşehir Belediyespor'la oynayacağı maç, Nevşehir Gazi Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları sebebiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Nolu Saha'ya alındı. Tribünleri yetersiz olan sahaya deplasman seyircisinin alınmayacağı belirtildi. Yeşil-kırmızılı taraftarlar ilk hafta takımlarına tribünden destek veremeyecek. Kaf-Kaf, taraftarıyla ilk kez 10 Eylül'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Belediye Derincespor maçıyla kavuşacak.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka ilk hafta taraftarsız oynayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka ilk hafta taraftarsız oynayacak - Son Dakika
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