KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle Futbol Federasyonu'nun 2.5 yıldır uyguladığı deplasman yasağı bu sezon tüm liglerde kalkarken, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Karşıyaka , ilk hafta taraftarından yoksun olacak. Ligde ilk hafta 4 Eylül 'de Karşıyaka'nın deplasmanda Nevşehir Belediyespor'la oynayacağı maç, Nevşehir Gazi Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları sebebiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Nolu Saha'ya alındı. Tribünleri yetersiz olan sahaya deplasman seyircisinin alınmayacağı belirtildi. Yeşil-kırmızılı taraftarlar ilk hafta takımlarına tribünden destek veremeyecek. Kaf-Kaf, taraftarıyla ilk kez 10 Eylül'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Belediye Derincespor maçıyla kavuşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Karşıyaka ilk hafta taraftarsız oynayacak - Son Dakika

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